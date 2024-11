Das Nein an der Urne kommt nicht ganz überraschend. Die Vorlage zum Miet-Eigenbedarf wurde im Laufe des Abstimmungskampfs immer kritischer beäugt, was für Behördenvorlagen dem Ausnahmefall in der Meinungsbildung entspricht. Die letzten Abstimmungsumfragen gingen von einem knappen Ergebnis aus, mit einer Nein-Tendenz.