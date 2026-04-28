CEPD war im Frühjahr 2025 bei DocMorris eingestiegen und hält seit April rund 15 Prozent der Anteile, womit das Unternehmen zum grössten Aktionär avancierte. An der Generalversammlung vom 12. Mai will CEPD drei eigene Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden und zudem VR-Präsident Walter Oberhänsli ablösen, um selbst den Vorsitz zu übernehmen.