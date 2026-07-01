Der leichte Anstieg des PMI habe sich sowohl bei export- als auch bei binnenorientierten KMU ergeben. Dabei haben im Vergleich zum Vormonat vier von fünf Subkomponenten zugelegt, insbesondere die Produktion, die Beschäftigung und die Lagerbestände. Demgegenüber blieb der Auftragsbestand auf tiefem Niveau rückläufig, was auf eine anhaltend schwache Entwicklung der Nachfrage hindeutet.