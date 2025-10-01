Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie fiel im September im Vergleich zum Vormonat um deutliche 2,7 auf 46,3 Punkte, wie die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband procure.ch am Mittwoch mitteilten. Der Index signalisiere damit eine weiterhin angespannte Lage in der Industrie.