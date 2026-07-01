Der PMI für den Dienstleistungssektor ist nach dem leichten Rückgang im April im Berichtsmonat zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Konkret nahm er um 3,9 auf 59,8 Punkte zu und übertraf damit die Schätzungen der Ökonomen (55,0 bis 56,5 Punkte) klar. Er steht damit so hoch wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr.