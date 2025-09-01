So gaben im August 41 Prozent der Unternehmen an, in den vergangenen zwölf Monaten von einem Anstieg protektionistischer Massnahmen betroffen gewesen zu sein. Das waren knapp 10 Prozent mehr als im Vormonat. Die Mehrheit der befragten Firmen hätten aber keine Veränderung bei den Massnahmen gemeldet, so das Communiqué.