Trotz dieser leichten Erholung verharrt der Index damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Januar markierte den 37. Monat in Folge. Bei Werten unter 50 Punkten gehen die befragten Unternehmen von einer schrumpfenden wirtschaftlichen Aktivität aus. Liegt der Index oberhalb, dann ist von Wachstum auszugehen. Die UBS schreibt denn auch von einer anhaltend gedämpften Industriekonjunktur.