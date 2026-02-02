Lage bei Dienstleistungsunternehmen etwas besser

Der PMI für den Dienstleistungssektor erholte sich derweil weiter. Er kletterte zum Jahresstart um 2,4 Stellen auf 53,8 Punkte. Erstmals seit letztem Frühling blieb er auch mehr als einen Monat in Folge über der Wachstumsschwelle. Er fiel auch etwas über den Erwartungen aus: von AWP befragte Ökonomen hatten einen Wert zwischen 50,0 und 52,5 Punkten erwartet.