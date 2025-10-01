Allerdings werde die Lage von den betroffenen Unternehmen noch nicht als kritisch eingestuft. So schätze rund 40 Prozent der befragten KMU mit US-Geschäft die aktuelle Geschäftslage als «befriedigend» ein, knapp 30 Prozent sogar als «gut». Etwas mehr als Viertel spreche aber von einer «schlechten» und 4 Prozent von einer «sehr schlechten» Situation.