So zog der Raiffeisen KMU PMI im Mai um 5,7 auf 50,5 Punkte an und überschritt damit wieder die Expansionsschwelle bei 50 Punkten. Von den sechs Unterindizes liegen die Komponenten Produktion sowie Lieferfristen als einzige knapp darunter. Am meisten Einfluss auf den verbesserten Gesamtindex hatte die Komponente zum Auftragsbestand, welche mit 30 Prozent auch das grösste Gewicht am Index ausmacht.