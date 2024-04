Begründet wird die schlechtere Stimmung damit, dass die globale Industrie zwar den Tiefpunkt überschritten habe, es aber weiterhin an Wachstumsimpulsen fehle. So fiel der Raiffeisen KMU PMI im März mit 47,9 Zählern wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Einzig der Indikator für die Auftragslage sei noch über der Marke von 50. Die Auftragskomponente stellt mit 30 Prozent das grösste Gewicht am Gesamtindex.