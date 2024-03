Volatiler Geschäftsverlauf, stabile Beschäftigung

Einzig die Komponente zum Einkaufslager sank im Februar und sei damit zum vierten Mal in Folge unter der 50er-Marke geblieben. Die Unternehmen seien in Bezug auf die Nachfrageperspektive offenbar wenig zuversichtlich, so die Raiffeisen-Experten. Sie bauten die Vorproduktelager ab, was die Industriekonjunktur zusätzlich belaste.