Der Geschäftsklimaindex des Branchenverbands Swissmechanic verbesserte sich in Startquartal 2024 gegenüber dem Schlussquartal 2023 zwar leicht auf -20 von -28 Punkten. Er blieb damit aber das vierte Quartal in Folge deutlich im negativen Bereich, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.