Die US-Zölle und bisher ausgebliebene Reformen durch die Bundesregierung belasten laut einer Umfrage unter Sparkassen-Vorständen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erheblich. «Die US-Zollpolitik wirkt wie Sand im Getriebe unserer Wirtschaft: Sie bremst Investitionen, verunsichert Märkte und trifft selbst Unternehmen, die gar keinen direkten US-Handel betreiben», sagte Torsten Cremer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hamm, anlässlich der Veröffentlichung des Deka-S-Finanzklima für das dritte Quartal am Donnerstag in Frankfurt. «Über unsere Kundenbeziehungen spüren wir in unserer Sparkasse jeden Tag, wie sich die Unsicherheit durch die gesamte Lieferkette frisst.»