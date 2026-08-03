Niedrige Auftragsreserven

Eine Sonderumfrage von Raiffeisen zeigt, dass bei rund der Hälfte der befragten KMU der aktuelle Auftragsbestand bei unverändertem Produktionstempo für weniger als zwei Monate reicht. So könnte eine erneute Eskalation im Nahen Osten die Stimmung in der Industrie daher rasch wieder spürbar belasten.