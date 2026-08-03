Der von Raiffeisen erhobene KMU-PMI stieg im Juli auf 50,7 Punkte nach 49,4 Punkten im Vormonat, wie die Bank am Montag mitteilte. Damit liegt der Index nach zwei Monaten unter der Wachstumsschwelle wieder über der Marke von 50 Punkten.

Für Auftrieb sorgte insbesondere die verbesserte Auftragslage bei exportorientierten KMU. Insgesamt verbesserten sich drei der fünf Teilkomponenten. Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 51,9 von 48,5 Punkten, während die Produktion mit 49,9 nach 49,2 Punkten nahezu die Wachstumsschwelle erreichte. Die Lieferzeiten stiegen auf 55,0 von 51,4 Punkten.

Die Erholung bleibe allerdings anfällig, heisst es weiter. Steigende Energiepreise oder Beeinträchtigungen wichtiger Transportwege könnten die Produktionskosten erneut erhöhen. Zudem seien die Auftragsreserven vieler Unternehmen weiterhin gering.

Niedrige Auftragsreserven

Eine Sonderumfrage von Raiffeisen zeigt, dass bei rund der Hälfte der befragten KMU der aktuelle Auftragsbestand bei unverändertem Produktionstempo für weniger als zwei Monate reicht. So könnte eine erneute Eskalation im Nahen Osten die Stimmung in der Industrie daher rasch wieder spürbar belasten.

Monatsdaten KMU PMI (Gesamtindex) in Tabellenform:

2026
Juli            50,7
Juni            49,4
Mai             48,4
April           52,1
März            55,0 
Februar         53,5
Januar          50,2

2025
Dezember        49,4
November        50,3
Oktober         50,2
September       50,5
August          49,7
Juli            50,3
Juni            52,4
Mai             50,5
April           50,9
März            47,9 
Februar         49,9 
Januar          44,6

2024
Dezember        45,4
November        50,1
Oktober         51,9
September       47,2
August          48,0
Juli            46,8
Juni            48,8
Mai             50,5 
April           44,8
März            47,9
Februar         50,0
Januar          40,7

2023
Dezember        50,9
November        46,8
Oktober         45,2
September       51,1
August          46,3
Juli            46,3
Juni            48,8
Mai             49,1 
April           51,0
März            51,6
Februar         49,7
Januar          48,0

2022
Dezember        50,5
November        50,1
Oktober         50,0
September       50,0
August          50,6   
Juli            52,8
Juni            52,3
Mai             59,1
April           59,1
März            58,0
Februar         56,7
Januar          47,4

2021
Dezember        55,9
November        55,3
Oktober         51,7
September       63,9
August          56,6
Juli            59,6
Juni            62,1 
Mai             65,2
April           58,4
März            56,8
Februar         44,3       
Januar          37,2

yz/

(AWP)