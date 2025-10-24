Auch die Umsatzprognose für die gesamte Branche hat sich wieder verschlechtert. Während die Befragten zuvor für 2025 im Durchschnitt noch einen Umsatzrückgang von rund 1,7 Prozent erwarteten, liegt der Wert jetzt bei einem Minus von 2,8 Prozent. In den vergangenen drei Jahren war die Prognose PwC zufolge lediglich in einem einzigen Quartal positiv. Dies sei die längste Negativserie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2014.