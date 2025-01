Die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verschlechtert. Der staatliche Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in eher grösseren und staatlichen Unternehmen abbildet, fiel im Januar um 1,0 Punkte auf 49,1 Zähler, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 50,1 Punkten erwartet.