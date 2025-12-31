Die Stimmung in Chinas Industrie ist im Dezember entgegen den Erwartungen von Experten besser geworden. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking vom Mittwoch legte der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe um 0,9 Punkte auf 50,1 Zähler zu. Damit liegt der ökonomische Frühindikator nach acht Monaten in Folge wieder über dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Experten hatten mit einem Verharren auf dem Vormonatswert gerechnet.