In China hat sich die Stimmung in den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz steigender Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs überraschend stark aufgehellt. Der am Donnerstag von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im April im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 52,2 Zähler zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, aber nur auf 51,0 Punkte.