Auch ausserhalb der Industrie lief es schlechter. Der Index für Dienstleistungen und Baugewerbe sank von 50,2 auf 49,0 Punkte. Der übergreifende Einkaufsmanagerindex fiel von 50,6 auf 49,3 Punkte. Besonders deutlich gingen die neuen Aufträge in der Industrie zurück.
Wachstum verlangsamt sich
Die neuen Daten verstärken den Eindruck, dass Chinas Wirtschaft an Schwung verliert. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich nur noch um 4,3 Prozent. Im ersten Quartal waren es noch 5 Prozent gewesen.
Das Politbüro der Kommunistischen Partei kündigte am Donnerstag weitere Unterstützung für die Wirtschaft an. Unter anderem sollen staatliche Mittel schneller ausgegeben und die Nachfrage im Inland gestärkt werden. Konkrete neue Massnahmen wurden zunächst nicht genannt./jpt/DP/zb
(AWP)