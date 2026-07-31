Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte deutlich eingetrübt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Juli von 50,3 auf 49,2 Punkte, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit rutschte der wichtige Frühindikator unter die Marke von 50 Punkten, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt. Der Wert fiel zudem deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten.