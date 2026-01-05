Eine gewisse Entspannung ist mit Blick auf 2026 vor allem in puncto Protektionismus zu erwarten. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, ist der Anteil der Industrieunternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten eine Zunahme protektionistischer Massnahmen vermeldeten, zum Jahresende deutlich gesunken und liegt erstmals seit März 2025 wieder unter 30 Prozent. Während noch im September kein befragtes Unternehmen von einer Abnahme der Handelshemmnisse berichtete, liegt dieser Anteil nun bei über 7 Prozent.