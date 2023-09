Industriefirmen bauen Lager ab

Laut der Mitteilung liegen sämtliche Subindikatoren unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Produktion etwa sei zum fünften Mal in Folge rückläufig. Zudem gaben 48 Prozent der Befragten an, dass die Auftragsbücher in ihrem Unternehmen weniger gut gefüllt seien. Das deutet gemäss den CS-Ökonomen darauf hin, dass keine rasche Erholung in den kommenden Monaten in Sicht ist.