Das von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer ist im August auf 97,4 Zähler gefallen. Im Juli hatte sich noch eine Aufhellung der Stimmung angedeutet, die dann aber mit den Zollhammer von US-Präsident Donald Trump zunichtegemacht wurde. Das Barometer fiel damit auf den tiefsten Stand seit April 2025, also kurz nach der ersten Zollankündigung Trumps.