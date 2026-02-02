Nach Bekanntwerden der Ergebnisse schrieb Trump auf Truth Social, das grösste Problem des Landes sei, dass die Demokraten «weich gegenüber Kriminalität» seien. Einen direkten Bezug zu den Wahlen stellte er dabei nicht her. Zuvor hatte der US-Präsident auf eine Reporterfrage zum Wahlausgang erklärt: «Ich bin daran nicht beteiligt, das ist ein lokaler Wahlkampf in Texas.»