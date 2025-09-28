Ein Nein zur E-ID hätte auch ganz konkrete Pläne von Bundesrat und Parlament infrage gestellt. So schlug die Landesregierung bereits im Mai vor, für ein neues Register zur Organspende die E-ID zur verwenden. Zugleich betonte der Bundesrat aber, es solle auch in Zukunft möglich bleiben, seinen Willen zur Organspende anders als durch einen Eintrag ins Register zu äussern - etwa mit einer Organspende-Karte.