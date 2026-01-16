Wird die Nato überleben? - «Nichts ist in Stein gemeisselt»

Die Verteidigungsallianz Nato und die EU müssten nun mit Klarheit auf die Drohungen des US-Präsidenten reagieren. «Ich begrüsse es, dass es klare gemeinsame Stellungnahmen gab - von den nordischen Staaten, von Deutschland, von anderen europäischen Staaten - dazu, dass Grönland zu Dänemark gehört und sie hinter Dänemark stehen», sagte Stoltenberg. Man solle nicht über mögliche Konsequenzen spekulieren. «Das Wichtigste ist jetzt, weitere Massnahmen zu verhindern.»