Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnispartner zur Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgefordert. Angesichts der aktuellen Lage nach mehr als zwei Jahren russischen Angriffskriegs bestehe ein «dringender Bedarf an mehr Luftverteidigung», sagte Stoltenberg am Donnerstag bei einem Treffen mit den sieben Aussenministern der Gruppe westlicher Industrienationen (G7). «Daran arbeiten wir in der Nato jetzt aktiv.» An dem Treffen auf der italienischen Mittelmeerinsel Capri nahm auch der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba teil.