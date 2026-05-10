Musk war Ende April einer Vorladung der französischen Justiz zu einer freiwilligen Anhörung nicht nachgekommen. Mitte Februar waren die Pariser Räumlichkeiten von X durchsucht worden. Das soziale Netzwerk hatte damals die Durchsuchung als «missbräuchliche gerichtliche Massnahme» bezeichnet, die «auf politischen Motiven» beruhe, und jeglichen Verstoss zurückgewiesen.