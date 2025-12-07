FDP und SVP warnen vor wirtschaftlichen Schäden

Im Gegensatz dazu lehnen die FDP und die SVP den Entwurf kategorisch ab. Die FDP glaubt nicht, dass der Vorschlag die Ziele der Initiatoren erreichen wird oder zu einem Rückzug der Initiative führen könnte, wie sie in ihrer Vernehmlassungsantwort festhielt. Die Partei argumentiert, dass die neuen Massnahmen den Einkaufstourismus verstärken und der Schweizer Wirtschaft schaden würden.