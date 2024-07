Die deutsche Bundesregierung will die Flughafenbetreiber nach wiederholten Störaktionen radikaler Klimaschutz-Aktivisten per Rechtsverordnung zu besseren baulichen und technischen Schutzmassnahmen zwingen. Aus dem Bundesinnenministerium heisst es, um schnell und unbürokratisch für einen besseren Aussenschutz von Flughäfen zu sorgen, sei mit den Flughafenbetreibern zunächst eine Erklärung zur Selbstverpflichtung für die Verbesserung von Schutzmassnahmen ausgehandelt worden. Dieser Prozess sei aber letztlich am Widerstand von zwei Grossflughäfen gescheitert. Deshalb habe das Ministerium nunmehr «die Abstimmung mit den Ländern zu einer Rechtsverordnung für den besseren Schutz an deutschen Flughäfen aufgenommen». Angestrebt würden unter anderem Massnahmen, die Zäune, Zufahrtstore und Videoüberwachungstechnik beträfen.