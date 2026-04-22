Skyguide sei zuversichtlich, dass die aktuellen Kapazitätseinschränkungen im Laufe des Tages aufgehoben werden können, hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA. Bis zur Umsetzung des Updates und während einer Übergangsphase danach bleibe die vorsorgliche Reduktion der Anflugkapazität am Flughafen Zürich um 30 Prozent bestehen. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.