Die Umsetzung der Maßnahme soll in mehreren von der Aktionärsversammlung zu beschließenden Schritten erfolgen. Über den Weg einer Kapitalherabsetzung sollen 9,05 Euro je Stückaktie in bar oder in neue Aktien der Gesellschaft an jeden Aktionär gezahlt werden - mit Ausnahme der sanktionierte Rasperia. Die österreichischen Kernaktionäre, die zusammen einen Anteil von rund 57,78 Prozent an der Strabag halten, würden diese Maßnahmen unterstützen. Sie hätten zugesichert, die Ausschüttungen in Form neuer Aktien zu wählen, während Rasperia wegen der Sanktionen kein Wahlrecht auf neue Aktien habe. Damit werde der Rasperia-Anteil auf unter 25 Prozent verwässert. (Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)