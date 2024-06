Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt angesichts drohender hoher EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos auf Verhandlungen mit China - und warnt zugleich vor einem «Zollwettlauf». «Entscheidend ist, dass jetzt gesprochen wird», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU in Berlin. «Zölle sind als politisches Mittel immer nur Ultima Ratio und häufig der schlechteste Weg.» Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnte vor den Folgen von Strafzöllen.