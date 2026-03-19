Mehrere Länder wie Deutschland hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie den Iran-Krieg der USA und Israels kritisch sehen und sich trotz steigender Energiepreise vorerst nicht an einem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung der Handelsschifffahrt durch die Strasse von Hormus beteiligen wollen. US-Präsident Donald Trump fordert allerdings europäische Unterstützung. Die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA dabei nicht bei der Absicherung der Strasse von Hormus helfen, sagte er in einem kurzen Interview der «Financial Times».