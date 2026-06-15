Welche Staaten sind am stärksten von der Sperrung betroffen?

Nur mit Blick auf den Energiehandel sind vor allem die Länder betroffen, die ihr Öl und Gas überwiegend oder ausschliesslich über die Strasse von Hormus liefern können. Das sind vor allem der Irak, Kuwait, Katar und Bahrain. Über Pipelines kommt aber zumindest ein Teil der Ölexporte auf den Weltmarkt. Unter den Importländern wurden vor allem asiatische Staaten wie China, Indien, Japan und Südkorea stark getroffen, weil sie besonders stark von Lieferungen aus der Golfregion abhängig sind.