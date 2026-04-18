Zuvor hatten Schiffsverfolgungsdaten noch die erste grössere Schiffsbewegung seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran vor sieben ‌Wochen angezeigt. Demnach schickte sich am Samstag ein Konvoi von acht Tankern an, die Meerenge zu durchfahren. Der Iran erklärte dann jedoch, ‌er werde wieder strenge militärische Kontrollen auf der engen Wasserstrasse einführen, über die vor dem Krieg ​etwa ein Fünftel des weltweiten Ölhandels abgewickelt wurde. In dem Funkspruch, den mehrere Schiffe Insidern zufolge erhielten, hiess es, die Meerenge werde «wegen des Versäumnisses der US-Regierung, ihre Verpflichtungen in den Verhandlungen zu erfüllen», wieder vollständig geschlossen. «Keinem Schiff, unabhängig von Typ oder Nationalität, ist die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gestattet.»