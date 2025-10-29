Wasser bis zu den Knien: Erste Bilder zeigen Überschwemmungen

«Es wird eine sehr schwierige Nacht für ganz Kuba, aber wir werden uns erholen», sagte der Staatschef vor der Ankunft des Hurrikans. Das Ausmass der Schäden wird wohl erst am Morgen sichtbar. In den sozialen Netzwerken kursierten erste Videos, die die Situation in den besonders betroffenen Gebieten zeigen sollen: Menschen waten in ihren Häusern durch fast knietiefes Wasser, es sind Hilferufe zu hören. Draussen haben sich Strassen in reissende Flüsse verwandelt.