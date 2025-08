Der Umsatz legte im ersten Quartal auf 681 Mio. Franken zu, was einem organischen Wachstum von 11 Prozent entspricht. Besonders in den Regionen EMEA und Asien/Pazifik zeigte sich das Unternehmen mit zweistelligen Zuwächsen – allen voran in China, getragen von Nachfrage nach erschwinglicher Implantologie und digital unterstützten Lösungen wie ClearCorrect und SIRIOS.