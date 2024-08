Regional betrachtet, hebt die Expertin von Octavian etwa hervor, dass der Umsatz in Asien die Erwartungen übertroffen habe. In den USA habe sich das Geschäft stabil entwickelt, was ihrer Meinung nach ebenfalls gut ankommen sollte. Und auch die wichtige Region Europa, Naher Osten und Afrika habe gezeigt, dass Straumann weiter Marktanteile gewonnen habe.