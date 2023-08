Straumann verlieren im frühen Handel 3,9 Prozent auf 134,60 Franken. Für die Valoren von Straumann war in den Tagen, wenn nicht gar in den Wochen vor der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses, Treten-an-Ort angesagt. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil um 0,26 Prozent höher als am Vorabend.