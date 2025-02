Auf Gewinnebene richtet Straumann selbst seine Prognose am operativen Kerngewinn (Core EBIT) aus, der um Posten wie etwa Abschreibungen aus Kaufpreisallokation, Wertminderungen, Restrukturierungskosten etc. bereinigt ist. Dieser stieg auf 650 Millionen an und die entsprechende Marge lag bei 26 Prozent. Bereinigt um Währungseffekte lag sie bei 27,6 Prozent und damit genau in der von Straumann in Aussicht gestellten Spanne von 27 bis 28 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 439 Millionen übrig nach 247 Millionen im Jahr zuvor.