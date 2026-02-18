China im H2 stärker erwartet

Derweil bleibt China weiterhin ein zentrales Thema - sowohl für Straumann als auch Analysten, wie die Fragen in der Telefonkonferenz zeigten. So hat der Konzern in der Region Asien/Pazifik trotz des Gegenwinds aus China mehr umgesetzt als im Vorjahr. Der chinesische Markt war in der zweiten Jahreshälfte aber von einem verhaltenen Patientenzulauf und einem vorsichtigen Distributionsverhalten im Vorfeld der nächsten Runde des volumenbasierten Beschaffungsprozesses (VBP 2.0) beeinflusst. Durch diesen Prozess strebt die chinesische Regierung tiefere Preise für Konsumenten an, indem sie durch eine zentralisierte Beschaffung die Kosten im Gesundheitswesen generell senkt.