Obwohl die chinesische Wirtschaft nicht mehr so rund läuft, ist der CEO des Dentalimplantatherstellers Straumann nach wie vor optimistisch für diesen Markt: «Wir erwarten, dass wir bis Ende Jahr in China weiterhin einen sehr guten Trend sehen werden», sagte Guillaume Daniellot in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».

12.09.2023 18:42