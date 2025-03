Adelt wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung und tritt den neuen Posten zum 1. Juli 2025 an, wie Straumann am Freitag mitteilte. Die gebürtige Deutsche stösst von der börsenkotierten Fuchs Group zu Straumann. Bei dem weltweit grössten unabhängigen Schmierstoffhersteller war sie seit 2022 als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig.