Rund 45 Prozent der Stimmberechtigten seien bereit gewesen, die Personenfreizügigkeit und die Beziehungen zur EU aufs Spiel zu setzen, sagte Straumann. Das dürfe die Politik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es sei Zeit, darüber nachzudenken, wie das Bevölkerungswachstum gebremst werden könne, ohne die Personenfreizügigkeit zu kündigen.