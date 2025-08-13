Während alle Regionen organisch wuchsen, sieht die Lage in Schweizer Franken anders aus: Speziell im zweiten Quartal belasteten ungünstige Währungsentwicklungen, die insbesondere auf den US-Dollar, den chinesischen Renminbi und den brasilianischen Real zurückzuführen waren. Und auch die Gewinne gingen überwiegend zurück. Hier machten sich neben den Wechselkursen auch Investitionen bemerkbar.