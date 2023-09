Der Dentalimplantathersteller Straumann baut seine Präsenz in China aus. Straumann übernimmt die auf Intraoralscanner spezialisierte, Firma AlliedStar mit Sitz in Shanghai, wie es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung heisst. Finanzielle Details zur Übernahme werden keine genannt.

21.09.2023 19:23