Umso genauer rückt damit die regionale Umsatzverteilung in den Fokus. Das stärkste Wachstum wurde mit +24 Prozent erneut in der Region Asien-Pazifik erzielt wohingegen das Geschäft in Nordamerika (+4,1 Prozent) deutlich schwächer abschnitt. Damit hatten Analysten allerdings gerechnet. Schon in den vergangenen Quartalen hatte der US-Markt sich schwächer als der Rest entwickelt. Dies liegt nicht zuletzt an der politischen Unsicherheit.