Doch wurde der Zuwachs von unvorteilhaften Wechselkursen stark geschmälert. Denn der Franken gewann nicht nur gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar an Wert, er legte vielmehr auch gegenüber Währungen wie dem chinesischen Renminbi, der türkischen Lira oder dem japanischen Yen zu. Und Straumann ist in all diesen Märkten präsent.