In den kommenden Quartalen wird das Unternehmen weiter in Wachstum investieren und die Kapazitäten ausbauen. So wird beispielsweise in Brasilien eine dritte Neodent-Fabrik gebaut, die im Jahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen soll. Positiv dürfte sich auch die globale Einführung des neuen Intraoralscanners SIRIOS auswirken. Dieser ergänze das IOS-Angebot der Gruppe um ein Produkt im mittleren bis unteren Preissegment.